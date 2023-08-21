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Желудков Пётр Владимирович

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

1921 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Желудков Владимир

Мать: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Желудков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Желудкова Наталия жена Петра

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1941

Жена: Желудкова Наталия жена Петра

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
1944

Жена: Желудкова Анна Никифоровна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желудкова Анна Никифоровна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желудкова Анна Никифоровна

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1972
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

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