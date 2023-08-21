Желудков Пётр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Желудков Владимир
Мать: Желудкова ??? ????
Рождение ребёнка
1941
Сын: Желудков Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Желудкова Наталия жена Петра
Бракосочетание
1941
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желудкова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
20.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желудкова Анна Никифоровна
Смерть
1972