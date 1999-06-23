Гарай (Гараев) Рашит Гараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарай (Гараев) Рашит Гараевич

Гарай (Гараев) Рашит Гараевич

avatar

Место рождения

Малтабарово, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1931

Дата смерти

23.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Малтабарово, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1959
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.06.1999
Малтабарово, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close