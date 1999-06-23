Гарай (Гараев) Рашит Гараевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1931
Дата смерти23.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.06.1999