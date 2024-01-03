Семён Антонович Баранов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Антонович Баранов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1874

Жена: (Феодосья Никитична) Федора Федора/Феодосья Никитична

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1879

Сын: Баранов Григорий

Мать ребёнка: (Феодосья Никитична) Федора Федора/Феодосья Никитична

Кичкеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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