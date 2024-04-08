Овчинников Мосей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Мосей Тимофеевич

Место рождения

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Овчинников Тимофей Семёнович

Мать: Овчинникова Апросинья Даниловна

Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Дарья Николаевна

Смерть
После 1897
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