Овчинников Мосей Тимофеевич
Место рожденияКрасноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Место жительства
1897
Красноярка Каргалинская волость Тарский уезд Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897