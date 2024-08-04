Дорохина Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Елена Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Дорохин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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