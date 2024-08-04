Дорохина Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Дорохин Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Петрово, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно