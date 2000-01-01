Белаш Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белаш Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Около 1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белаш Николай Иванович

Мать: Белаш Елена

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