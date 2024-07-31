Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Маслов Наум
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Маслова) Матрена
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Маслов Григорий
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Маслова) Анна
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Маслов Федор
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)