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Пелагея Антоновна

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Маслов Наум

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Маслова) Матрена

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Маслов Григорий

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Маслова) Анна

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Маслов Федор

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Маслов Михаил (Михайла)

Отец ребёнка: Маслов Иосиф (Осип)

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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