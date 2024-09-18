Ефимов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти07.11.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ефимов Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1933
Рождение ребёнка
03.12.1934
Дочь: Ефимова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна
Рождение ребёнка
18.09.1937
Сын: Ефимов Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна
Рождение ребёнка
15.11.1940
Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна
Рождение ребёнка
02.08.1944
Сын: Ефимов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна
Смерть
07.11.1953