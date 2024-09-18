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Ефимов Григорий Федорович

Место рождения

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ефимов Федор Петрович

Мать: не указана

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
19.02.1933

Жена: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
03.12.1934

Дочь: Ефимова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Мастиновка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.09.1937

Сын: Ефимов Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.11.1940

Сын: Ефимов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.08.1944

Сын: Ефимов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимова (Павлова) Акулина Степановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
07.11.1953
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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