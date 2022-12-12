Лубягин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660 ст.
Отец: Лубягин Алексей .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680 ст.
Сын: Лубягин Софрон Григорьевич
Мать ребёнка: Лубягина Марья Яросимова
Рождение ребёнка
Около 1690 ст.
Мать ребёнка: Лубягина Марья Яросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубягина Марья Яросимова
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно