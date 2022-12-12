Лубягин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660 ст.

Отец: Лубягин Алексей .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680 ст.

Сын: Лубягин Софрон Григорьевич

Мать ребёнка: Лубягина Марья Яросимова

Рождение ребёнка
Около 1690 ст.

Сын: Лубягин Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Лубягина Марья Яросимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубягина Марья Яросимова

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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