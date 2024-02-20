Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Жантиев Иналдыко Татоевич
Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Жантиев Сахар
Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич