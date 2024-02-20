Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Туганова) Сенат Базрыковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Базруко Созорукович

Мать: Туганова (Шанаева) Гаха Тотиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Тато Долатгиреевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жантиев Иналдыко Татоевич

Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Жантиев Сахар

Отец ребёнка: Жантиев Тато Долатгиреевич

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