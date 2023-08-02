Шибаев Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Шибаев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
14.02.1916
Дочь: Соколов (Шибаева) Вера Александровна
Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Дудичев (Шибаева) Мария Александровна
Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна
Смерть
1972