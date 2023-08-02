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Шибаев Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шабаев Павел Иванович

Мать: Шабаева (-) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Шибаев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
14.02.1916

Дочь: Соколов (Шибаева) Вера Александровна

Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Дудичев (Шибаева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Шибаева (Бухтеева) Евдокия Макаровна

Смерть
1972

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