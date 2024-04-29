Зубцова (Лейзерович) Рива Иоселевна
Место рожденияг. Полоцк
Дата рождения17.02.1920
Дата смерти25.05.1959
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920
Отец: Лейзерович (Leizerovich) Йосель Менделевич (Josel, Joseph)
Мать: Лейзерович (Гительсон (Гительзон)) Миндля Доля Рафаиловна
г. Полоцк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1959
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Ленинград, Преображенское кладбище