Зубцова (Лейзерович) Рива Иоселевна 17.02.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубцова (Лейзерович) Рива Иоселевна

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Место рождения

г. Полоцк

Дата рождения

17.02.1920

Дата смерти

25.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920

Отец: Лейзерович (Leizerovich) Йосель Менделевич (Josel, Joseph)

Мать: Лейзерович (Гительсон (Гительзон)) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубцов Моисей Хаимович

Смерть
25.05.1959
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Ленинград, Преображенское кладбище

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