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Шебеко Николай Игнатьевич

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

15.12.1834

Дата смерти

24.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1834

Отец: Шебеко Игнатий Францевич

Мать: Шебеко Елисавета Сергеевна

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.09.1861

Дочь: Баумгартен Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1863

Сын: Шебеко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Шебеко Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебеко Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал от кавалерии
Смерть
24.12.1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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