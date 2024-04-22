Шебеко Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения15.12.1834
Дата смерти24.12.1904
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1834
Рождение ребёнка
10.09.1861
Дочь: Баумгартен Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1863
Сын: Шебеко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1864
Мать ребёнка: Шебеко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебеко Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от кавалерии
Смерть
24.12.1904