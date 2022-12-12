Исакова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.

Дочь: Исакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.

Дочь: Исакова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.

Сын: Исаков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Исаков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Исаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1919

Дочь: Исакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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