Исакова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1903 ст.
Дочь: Исакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.
Дочь: Исакова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1908 ст.
Сын: Исаков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Исаков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Исаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.01.1919
Дочь: Исакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Исаков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно