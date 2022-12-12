Тихон Уаакимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Возможно, ошибка в отчестве (Акимов вместо Уаакимов)
Рождение ребёнка
12.04.1910
Дочь: Кузьмина Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Анна Васильева
Поляши, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно