Тихон Уаакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Уаакимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Возможно, ошибка в отчестве (Акимов вместо Уаакимов)
Рождение ребёнка
12.04.1910

Дочь: Кузьмина Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Анна Васильева

Поляши, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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