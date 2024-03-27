Чарлаганов Ахат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарлаганов Ахат

Место рождения

с.Б.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

15.05.1919

Дата смерти

06.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1919

Отец: Чарлаганов Умяр

Мать: Мотыя

Рождение ребёнка
08.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Рождение ребёнка
12.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Рождение ребёнка
17.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Рождение ребёнка
18.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Рождение ребёнка
26.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Рождение ребёнка
05.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттахетдинова) Магфия

Смерть
06.11.1993
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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