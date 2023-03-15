Капралова (Павлова) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Иван
Мать: Павлова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капралов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Капралов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Капралов Николай
Смерть
Неизвестно