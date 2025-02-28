Кемппи (Вайникка) София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
08.06.1919
Церковь Святой Троицы на горе Кирхгоф Туутари, Дудергоф
Бракосочетание
05.09.1926
Рождение ребёнка
?.08.1927
Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1928
Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1931
Дочь: (Кемппи) Люли-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1934
Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.10.1936
Сын: Кемппи Юрий Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно