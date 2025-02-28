Кемппи (Вайникка) София Андреевна 26.02.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кемппи (Вайникка) София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
08.06.1919
Церковь Святой Троицы на горе Кирхгоф Туутари, Дудергоф
Бракосочетание
05.09.1926

Муж: Кемппи Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.08.1927

Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Кемппи Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.05.1931

Дочь: (Кемппи) Люли-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.02.1934

Сын: Кемппи Эйнар Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.10.1936

Сын: Кемппи Юрий Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Андреевич

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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