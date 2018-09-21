Нуриманов Сияр Гильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриманов Сияр Гильманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1954

Дата смерти

21.09.2018

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Нуриманов Гильман

Мать: Нуриманова Фатима Самуиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2018
г. Москва РФ
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