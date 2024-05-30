Алексеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1998
Сын: Алексеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.2002
Сын: Алексеев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.06.2010
Сын: Алексеев Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: не указан