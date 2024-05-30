Алексеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чмутов Александр Александрович

Мать: Чмутова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Геннадьевич

Рождение ребёнка
17.05.1998

Сын: Алексеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.06.2002

Сын: Алексеев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.06.2010

Сын: Алексеев Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: не указан

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