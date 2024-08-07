Крятова (Горелова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрятова (Горелова) Мария Васильевна

Крятова (Горелова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крятов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крятов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крятов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крятов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1934

Дочь: Колесникова (Крятова) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Крятов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.