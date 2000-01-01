Шуркин Василий Никифрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуркин Василий Никифрович

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Место рождения

Пьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия

Дата рождения

1835

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Пьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шуркин Александр

Мать ребёнка: не указана

Бармино, Нижегородская губерния, Россия
Смерть
1914
Пьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия
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