Шуркин Василий Никифрович
Место рожденияПьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия
Дата рождения1835
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Пьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шуркин Александр
Мать ребёнка: не указана
Бармино, Нижегородская губерния, Россия
Смерть
1914
Пьянский Перевоз, Нижегородская губ., Россия