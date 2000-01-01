Овсянникова Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянникова Раиса Николаевна

Овсянникова Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1963

Сын: Овсянников Николай Иванович

Отец ребёнка: Овсянников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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