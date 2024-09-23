Малышева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1909

Сын: Малышев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Васильевич?

Большие Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Малышев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Малышев Михаил Васильевич?

Смерть
1935

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