Малышева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1909
Сын: Малышев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Васильевич?
Большие Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Малышев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Малышев Михаил Васильевич?
Смерть
1935