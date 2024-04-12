Щеткин Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеткин Семен Дмитриевич

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

04.01.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863

Отец: Щеткин Дмитрий Логинович

Мать: Щеткина Анна Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1885

Жена: Щеткина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
14.06.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
13.06.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
15.02.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
20.05.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1905

Дочь: Афанасьева Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
Неизвестно
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