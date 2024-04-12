Щеткин Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863
Отец: Щеткин Дмитрий Логинович
Мать: Щеткина Анна Васильевна
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
14.06.1886
Рождение ребёнка
29.07.1887
Рождение ребёнка
13.06.1891
Рождение ребёнка
13.01.1893
Рождение ребёнка
15.02.1898
Рождение ребёнка
20.05.1899
Рождение ребёнка
22.04.1905
Дочь: Афанасьева Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Щеткина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
Неизвестно