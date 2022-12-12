Качина Пелагия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачина Пелагия Филиппова

Качина Пелагия Филиппова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Качин Илья Прокопьев

Отец ребёнка: Качин Прокопий (Евфимов)

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Прокопий (Евфимов)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close