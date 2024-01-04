Маремьяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно