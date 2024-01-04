Маремьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Михайлович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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