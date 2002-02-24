Минатулина (Арифуллова) Фяйзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минатулина (Арифуллова) Фяйзя

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

?.03.1905

Дата смерти

24.02.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1905

Отец: Камалетдинов Арифулла

Мать: Мядиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минатулин Хасян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минатулин Хасян

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минатулин Хасян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минатулин Хасян

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минатулин Хасян

Смерть
24.02.2002

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