Минатулина (Арифуллова) Фяйзя
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения?.03.1905
Дата смерти24.02.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1905
Отец: Камалетдинов Арифулла
Мать: Мядиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
01.08.1941
Смерть
24.02.2002