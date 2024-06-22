Касьянов Леонид 16.02.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Касьянов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1949

Дата смерти

22.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1949

Отец: Касьянов Григорий

Мать: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Вера

Рождение ребёнка
17.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Вера

Рождение ребёнка
28.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Вера

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.03.1993
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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