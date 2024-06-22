Касьянов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1949
Дата смерти22.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1949
Отец: Касьянов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касьянова Вера
Рождение ребёнка
17.04.1976
Рождение ребёнка
28.08.1984
Смерть
22.03.1993
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно