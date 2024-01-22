Черепахина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепахина Пелагея

Место рождения

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепахин Тимофей Антипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Черепахин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Черепахин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Черепахина Дев Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Черепахин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Дочь: Черепахина Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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