Черепахина Пелагея
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Черепахин Абрам Тимофеевич
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Черепахин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Черепахин Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Черепахина Дев Парасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Черепахин Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Дочь: Черепахина Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Черепахин Тимофей Антипович
Смерть
Неизвестно