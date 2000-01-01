Rothfeld Leonard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rothfeld Leonard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rothfeld Frances

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rothfeld Frances

Работа или профессия
Неизвестно
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