Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Семенович
Место жительства
Неизвестно
Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Кумпалов Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Семенович
Смерть
Неизвестно