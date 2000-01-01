Резанов Меркурий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Рязанов Терентий Меркурьевич
Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Романова Анна Меркурьевна
Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
16.08.1777
Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна
оз. Шарташ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Меркурьевич
Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1814