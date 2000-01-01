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Резанов Меркурий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Резанов Степан Кириллович

Мать: Резанова Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рязанов Петр Меркурьевич

Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рязанов Терентий Меркурьевич

Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Романова Анна Меркурьевна

Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1777

Сын: Рязанов Яким Меркурьевич

Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна

оз. Шарташ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Меркурьевич

Мать ребёнка: Резанова Татьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1814
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