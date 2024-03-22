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Захарьин Емельян

Место рождения

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Захарьин Яков

Мать: Захарьина Федора Ерофеева/Дорофеева

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Захарьин Иван

Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Захарьин Трафим Емельянов сын

Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ульяна Емельянова

Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Дария Емельянова

Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1804
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