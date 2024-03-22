Захарьин Емельян
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
1765
Сын: Захарьин Иван
Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Захарьин Трафим Емельянов сын
Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ульяна Емельянова
Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Дария Емельянова
Мать ребёнка: Захарьина Ефимия Михаилова
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1804