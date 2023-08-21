Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1951
Сын: Бурханов Шавкат Насрутдинович
Отец ребёнка: Насрутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурханова Роза
Отец ребёнка: Насрутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурханов Юрий Насрутдиновия
Отец ребёнка: Насрутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурханов Яков Насрутдинович
Смерть
Неизвестно