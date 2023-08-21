Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1951

Сын: Бурханов Шавкат Насрутдинович

Отец ребёнка: Насрутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурханова Роза

Отец ребёнка: Насрутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурханов Юрий Насрутдиновия

Отец ребёнка: Насрутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурханов Яков Насрутдинович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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