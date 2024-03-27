Шамсинися Баязит Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1871
Сын: Нургали Бикмулла Улы
Отец ребёнка: Бикмулла Абдуллатипов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1977
Отец ребёнка: Бикмулла Абдуллатипов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно