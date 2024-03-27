Шамсинися Баязит Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсинися Баязит Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1871

Сын: Нургали Бикмулла Улы

Отец ребёнка: Бикмулла Абдуллатипов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1977

Сын: Бурганетдин Бикмулла Улы

Отец ребёнка: Бикмулла Абдуллатипов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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