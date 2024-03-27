Мута (Белобровенкова?) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мута (Белобровенкова?) Пелагея Ивановна

Место рождения

Украина, Новопетриковка

Дата рождения

1876

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович

Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мута Аксентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович

Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Мута) Ксана

Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Мута) Фёкла Гнатовна

Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович

Смерть
1903

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