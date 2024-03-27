Мута (Белобровенкова?) Пелагея Ивановна
Место рожденияУкраина, Новопетриковка
Дата рождения1876
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мута 1-Я Мировая Грицко Гнатович
Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мута Иосиф(Иосип) Иосиф (Иосип) Гнатович
Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Мута) Ксана
Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Мута) Фёкла Гнатовна
Отец ребёнка: Мута Игнат Петрович
Смерть
1903