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Короткий Петр Яковлевич

Место рождения

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Короткий Яков Иванович

Мать: Короткая Ефимия (Евфимия) Петрова (вна)

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткая Дарья Григорьева (вна)

Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: (Короткая) Евгения Петрова (вна)

Мать ребёнка: Короткая Дарья Григорьева (вна)

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Короткий Александр Петров(ич)

Мать ребёнка: Короткая Дарья Григорьева (вна)

Рудинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1879

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