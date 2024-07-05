Короткий Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: (Короткая) Евгения Петрова (вна)
Мать ребёнка: Короткая Дарья Григорьева (вна)
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Короткий Александр Петров(ич)
Мать ребёнка: Короткая Дарья Григорьева (вна)
Смерть
До 1879