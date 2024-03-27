Губейдулла
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметжанова (Губейдуллина) Бадрихаят
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1909
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно