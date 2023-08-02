Фоменкова (Фоменков) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменкова (Фоменков) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1897 г.р.
1920 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоменкова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фоменков Иван

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменков Иван

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменков Иван

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Фоменков Василий Иванович

Отец ребёнка: Фоменков Иван

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.06.1920

Сын: Фоменков Иван Иванович

Отец ребёнка: Фоменков Иван

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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