Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоменкова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фоменков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменков Иван
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фоменков Василий Иванович
Отец ребёнка: Фоменков Иван
Рождение ребёнка
14.06.1920
Отец ребёнка: Фоменков Иван
Смерть
Неизвестно