Shor Jacob Halevi Около 1690 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиShor Jacob Halevi

Shor Jacob Halevi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schor Avraham Halevi

Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Shor) Daughter Of Jacob

Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Halevi Saul

Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Rappaport) Wife Of R' Joseph Moses Simha

Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna

Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: (Shor) Bas. Yakov

Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna

Смерть
1739

Мы используем куки для улучшения работы сайта.