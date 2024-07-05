Shor Jacob Halevi
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Schor Avraham Halevi
Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Shor) Daughter Of Jacob
Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Halevi Saul
Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Rappaport) Wife Of R' Joseph Moses Simha
Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: (Shor) Bas. Yakov
Мать ребёнка: (Katzenellenbogen) Bona Bonna
Смерть
1739