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Terman Nathan

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Место рождения

Cleveland, Ohio

Дата рождения

03.01.1920

Дата смерти

09.01.1969

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920

Отец: Terman Abraham

Мать: Terman Paula

Cleveland, Ohio
Бракосочетание
20.06.1948

Жена: Lowe Florence

Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lowe Florence

Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
21.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lowe Florence

Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
11.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Lowe Florence

Cleveland, Ohio
Смерть
09.01.1969
Похороны
Неизвестно
Cleveland, Ohio United States
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