Terman Nathan
Место рожденияCleveland, Ohio
Дата рождения03.01.1920
Дата смерти09.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1920
Отец: Terman Abraham
Мать: Terman Paula
Cleveland, Ohio
Бракосочетание
20.06.1948
Жена: Lowe Florence
Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
11.11.1949
Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
21.10.1951
Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
11.08.1956
Cleveland, Ohio
Смерть
09.01.1969
Похороны
Неизвестно
Cleveland, Ohio United States