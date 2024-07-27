Герасименко Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко Матрона

Герасименко Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Яков Давидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Герасименко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Герасименко Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Дочь: Герасименко Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Сын: Герасименко Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Герасименко Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.