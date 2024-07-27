Герасименко Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Герасименко Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Герасименко Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Дочь: Герасименко Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Сын: Герасименко Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Герасименко Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Герасименко Яков Давидович
Смерть
Неизвестно