Пертуева Агафья Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Агафья Ануфриевна

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Афанасий Титович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пертуев Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пертуев Афанасий Титович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пертуев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Пертуев Афанасий Титович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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