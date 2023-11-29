Пертуева Агафья Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пертуев Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пертуев Афанасий Титович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Пертуев Афанасий Титович
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно