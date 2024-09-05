Наталья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Леонтьева

Наталья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1858 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Иван Родионов

Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Волобуева (Толстых) Елена Иванова

Отец ребёнка: Толстых Иван Родионов

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: Толстых Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Толстых Иван Родионов

Смерть
Неизвестно

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