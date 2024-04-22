Ильина (Безак) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Безак) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.12.1861

Дата смерти

17.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861

Отец: Безак Михаил Павлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ильин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Алексей Алексеевич

Смерть
17.12.1911
Причина смерти: от опухоли головного мозга
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