Ильина (Безак) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1861
Дата смерти17.12.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1861
Отец: Безак Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ильин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ильин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Ильин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1911
Причина смерти: от опухоли головного мозга