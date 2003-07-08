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Лазуткин Никита Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.2003

Отец: Лазуткин Сергей Михайлович

Мать: Жукова Юлия Александровна

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