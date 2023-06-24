Алдохин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Отец: Алдохин Алексей
Мать: Алдохина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алдохина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
30.06.1990
Дочь: Острикова (Алдохина) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Алдохина Галина Михайловна