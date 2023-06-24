Алдохин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдохин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.
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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: Алдохин Алексей

Мать: Алдохина Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алдохина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
30.06.1990

Дочь: Острикова (Алдохина) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Алдохина Галина Михайловна

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