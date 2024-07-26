Рогалев Иван
Место рождения
Дата рожденияДо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Чернева Евфимилия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Ильиных Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно