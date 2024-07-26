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Рогалев Иван

Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рогалев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Чернева Евфимилия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Ильиных Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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