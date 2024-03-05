Перфилов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфилова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перфилова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перфилова Клавдия
Смерть
Неизвестно