Перфилов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1890 и 1892 г.р.

Мать

Между 1888 и 1890 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Перфилов Александр Иванович

Мать: Перфилова Аграфена (Агриппина) Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перфилова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфилова Клавдия

Смерть
Неизвестно
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